СМИ: Трамп сорвал план ЕС по новым санкциям против России после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп после двухчасового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от ужесточения санкций против России, разрушив планы европейских политиков. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на материал журналистки Дженнифер Рэнкин.

Европейские лидеры рассчитывали, что США усилят давление на Москву, но вместо этого Трамп заявил о перспективах восстановления торговых отношений с Россией. Это вызвало недоумение в ЕС, где опасаются, что смягчение санкций Вашингтоном подорвет единство блока.

Особые опасения связаны с позицией Венгрии, которая в июле может заблокировать продление европейских санкций. Если это произойдет, будут разморожены активы Центробанка РФ на сумму €2,1 млрд, замороженные в ЕС с 2022 года.

«Инсайдеры в Европе считают, что такой шаг станет взрывоопасным и поставит под угрозу санкционную политику», — отмечает издание.

22 мая политолог Леонид Крутаков предположил, что Трамп после телефонных переговоров с Владимиром Путиным не стал вводить санкции в отношении РФ, поскольку Москва пригрозила выйти из переговоров.

Ранее в Германии выразили беспокойство из-за возможной сделки США с Россией.