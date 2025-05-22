В Германии выразили беспокойство из-за возможной сделки США с Россией

Bild: власти ФРГ боятся, что США пойдут на сделку с РФ и отменят санкции

Правительство ФРГ опасается, что США «бросят» Украину, отменят в одностороннем порядке санкции против России и возобновят с ней торговлю. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Берлин считает, что подобное развитие событий стало бы «худшим сценарием». Такие опасения у немецких властей появились после телефонной беседы российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам эксперта по вопросам безопасности Германского фонда Маршалла Клаудии Майор, позиция президента США едва предсказуема и европейцы не могут на нее полагаться. Она отметила, что украинский конфликт больше не является для Вашингтона приоритетом.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не стал вводить санкции в отношении РФ.