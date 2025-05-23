На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас поставила Сербию перед стратегическим выбором

Каллас поставила Сербию перед стратегическим выбором о будущем страны
close
Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сербия как кандидат на вступление в ЕС на данный момент стоит перед «стратегическим выбором», стране нужно выбрать, «где она хочет быть». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает агентство Associated Press.

«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть», — отметила она.

По словам Каллас, «европейское будущее» Сербии будет зависеть от ценностей, которые она будет отстаивать.

При этом глава европейской дипломатии на пресс-конференции 22 мая в Сербии даже не сумела назвать три ветви власти в ЕС.

Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», потом не смогла выговорить «законодательная».

В тот же день бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что слова Каллас о давлении на Россию демонстрируют ее наглость и лицемерие. Он напомнил, что Каллас давно критиковала «прямой подход» президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее в СВР заявили, что в Европе начали сомневаться в назначении Каллас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами