Сербия как кандидат на вступление в ЕС на данный момент стоит перед «стратегическим выбором», стране нужно выбрать, «где она хочет быть». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает агентство Associated Press.

«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть», — отметила она.

По словам Каллас, «европейское будущее» Сербии будет зависеть от ценностей, которые она будет отстаивать.

При этом глава европейской дипломатии на пресс-конференции 22 мая в Сербии даже не сумела назвать три ветви власти в ЕС.

Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», потом не смогла выговорить «законодательная».

В тот же день бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что слова Каллас о давлении на Россию демонстрируют ее наглость и лицемерие. Он напомнил, что Каллас давно критиковала «прямой подход» президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее в СВР заявили, что в Европе начали сомневаться в назначении Каллас.