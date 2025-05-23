В Германии раскрыли приоритет для Трампа в вопросе отношений с РФ и Украиной

Фишер: нормализация отношений с РФ важнее для Трампа, чем мир на Украине

Нормализация отношений с Москвой для президента США Дональда Трампа является важнее, чем посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта, заявила старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер. Об этом сообщает Spiegel.

По ее словам, Трамп может отказаться от посредничества в урегулировании конфликта, если данный процесс станет препятствием для восстановления отношений с Россией.

Фишер добавила, что украинская сторона воспринимает контакты между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным как потенциальную угрозу.

До этого декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов заявил, что Трамп пересмотрел отношения с Россией, осознав, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона оказалась в тупике из-за многочисленных попыток навязать демократию военными методами.

Также сообщалось, что правительство ФРГ опасается, что США «бросят» Украину, отменят в одностороннем порядке санкции против России и возобновят с ней торговлю.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не стал вводить санкции в отношении РФ.