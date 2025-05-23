Президент США Дональд Трамп пересмотрел отношения с Россией, осознав, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона оказалась в тупике из-за многочисленных попыток навязать демократию военными методами. Об этом ТАСС заявил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

По его словам, Трамп фактически признает существование многополярного мира, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар стали центрами влияния не благодаря демократизации, а вопреки ей.

Сушенцов считает, что глава Белого дома понимает, что если Вашингтон пойдет по пути санкций, который навязывают европейские государства, то он неизбежно потерпит поражение.

До этого сообщалось, что правительство ФРГ опасается, что США «бросят» Украину, отменят в одностороннем порядке санкции против России и возобновят с ней торговлю.

Берлин считает, что подобное развитие событий стало бы «худшим сценарием». Такие опасения у немецких властей появились после телефонной беседы российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не стал вводить санкции в отношении РФ.