Страны G7 пригрозили ужесточить санкции против России

Страны G7 грозят РФ ужесточить санкции, если та не прекратит огонь на Украине

Страны «Большой семерки» (G7) пригрозили ужесточить санкции против России, если Москва не даст согласие на прекращение огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении стран G7 отмечается, что они продолжат изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление на российскую сторону, если та не согласится на прекращение огня.

В публикации подчеркнули, что суверенные активы России, находящиеся в юрисдикции G7, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока РФ не заплатит за причиненный украинской стороне ущерб.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон оставляет за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочел бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

19 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, продолжительность которого превысила два часа. После беседы помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что Трамп в ходе диалога говорил, что не является сторонником санкций.

Ранее в ЕК рассказали, коснутся ли новые санкции замороженных активов РФ.