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Ушаков рассказал, как Трамп относится к санкциям

Ушаков: Трамп является сторонником не санкций, а договоренностей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не является сторонником санкций, он предпочитает договариваться по существу, рассказал помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

«Трамп упоминал (в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным), что в сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а достижения тех или иных договоренностей», — объяснил Ушаков.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Ранее в ЕС анонсировали усиление санкционного давления на Россию.

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