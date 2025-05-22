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Лидер республиканцев в сенате США пригрозил России санкциями

Axios: лидер большинства в сенате США Тьюн грозит России новыми санкциями
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Leah Millis/Reuters

Новые санкции против России будут утверждены в ближайшее время, если Москва не согласится на прекращение боевых действий на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на лидера большинства в сенате Джона Тьюна.

«Если Россия не захочет заниматься серьезной дипломатией, сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции», — сказал Тьюн.

По его словам, новые ограничения могут принудить РФ к переговорам.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон оставляет за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочел бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

19 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, продолжительность которого превысила два часа. После беседы помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что Трамп в ходе диалога говорил, что не является сторонником санкций.

Ранее в Германии выразили беспокойство из-за возможной сделки США с Россией.

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