Президент США Дональд Трамп планирует посетить саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга для журналистов.

Саммит состоится с 15 по 17 июня в Канаде. Встреча мировых лидеров пройдет в живописном районе Кананаскис в канадской провинции Альберта. Ожидается, что участники обсудят ключевые международные и экономические вопросы.

До этого немецкая газета Bild писала, что глава Соединенных Штатов сначала согласился с ультиматумом европейских стран главе российского государства Владимиру Путину, но потом поговорил с президентом РФ и передумал.

Эксперт по безопасности Клаудия Мейджор заявила, что переменчивая позиция американского лидера говорит о том, что украинский вопрос перестал быть приоритетным для Белого дома, и он считает европейцев ответственными за ситуацию.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее политолог оценил шансы Трампа на решение украинского конфликта.