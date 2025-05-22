На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп посетит в июне Канаду для участия в саммите G7

Пресс-секретарь Левитт: Трамп посетит саммит «Большой семерки» в Канаде
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует посетить саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга для журналистов.

Саммит состоится с 15 по 17 июня в Канаде. Встреча мировых лидеров пройдет в живописном районе Кананаскис в канадской провинции Альберта. Ожидается, что участники обсудят ключевые международные и экономические вопросы.

До этого немецкая газета Bild писала, что глава Соединенных Штатов сначала согласился с ультиматумом европейских стран главе российского государства Владимиру Путину, но потом поговорил с президентом РФ и передумал.

Эксперт по безопасности Клаудия Мейджор заявила, что переменчивая позиция американского лидера говорит о том, что украинский вопрос перестал быть приоритетным для Белого дома, и он считает европейцев ответственными за ситуацию.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее политолог оценил шансы Трампа на решение украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами