Трамп сначала согласился с ультиматумом Европы Путину, но потом передумал

Bild: Трамп отказался от европейского ультиматума России после беседы с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сначала согласился с ультиматумом европейских стран главе российского государства Владимиру Путину, но потом поговорил с президентом РФ и передумал. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Оказывается, что позиция Трампа непредсказуема, и европейцы не могут на нее полагаться», — посетовала в беседе с журналистами эксперт по безопасности Клаудия Мейджор.

По ее словам, переменчивая позиция американского лидера говорит о том, что украинский вопрос перестал быть приоритетным для Белого дома, и он считает европейцев ответственными за ситуацию.

О звонке президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьера Кира Стармера и премьер-министра Польши Дональда Туска Трампу стало известно 16 мая.

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Макрон и Стармер активно призывали США усилить антироссийские действия.

19 мая прошли переговоры Путина и Трампа. Их продолжительность превысила два часа. Президент РФ разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее в Верховной раде заявили, что Путин всех переиграл.