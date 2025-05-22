Политолог оценил шансы Трампа на решение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп потерпит серьезную неудачу, если решение конфликта на Украине не закончится успехом, так как у Вашингтона не хватит сил на одновременное сдерживание и России, и Китая. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

«США оказались в так называемой ловушке двойного сдерживания, когда после 2022 года им пришлось оказаться в ситуации, когда нужно сдерживать и Китай, и Россию», — отметил он.

По словам Тимофеева, в США осознали, что средств на все конфликты с участием Вашингтона не хватит, поэтому профильные «черные дыры, в которые уходят деньги налогоплательщиков» нужно ликвидировать.

Как подчеркнул эксперт, процесс нормализации отношений России и США и урегулирования кризиса на Украине был начат не Москвой.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что убежден в победе России.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.