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На Украине заявили, что Киев сделал свою часть работы по обмену пленными

Ермак: Киев сделал свою часть работы по обмену пленными, РФ должна ускориться
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев сделал свою часть работы по подготовке обмена пленными в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает издание «Страна.ua».

«Что касается обмена «1000 на 1000», Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна была бы ускориться с этим», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Украина передала России список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000».

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными с РФ по формуле «1000 на 1000», поскольку столько российских бойцов у украинской стороны нет.

Ранее Песков назвал главную задачу по итогам переговоров в Стамбуле.

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