МИД РФ: Макрон и Стармер требуют от США усилить антироссийский курс

Лавров: Макрон и Стармер требуют от США подключиться к антироссийским шагам

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер активно призывают США усилить антироссийские действия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«Макрон, Стармер и фон дер Ляйен «настойчиво требуют от США усилить санкционное давление на Россию», — отметил дипломат.

По словам министра, это «выдает их неспособность к диалогу и стремление переложить ответственность за кризис».

Также глава МИД РФ заявил, что в процессе урегулирования с Украиной больше не будет временного перемирия.

Во вторник замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) иронично прокомментировал современные методы международной дипломатии.

«Раньше монархи писали друг другу письма, решая проблемы через родственные связи. А сейчас кому писать? Макрону? Стармеру? Это абсолютно непродуктивно», — заявил Медведев.

Так он ответил на выступление экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Ранее Медведев пошутил про «салфетку Макрона в поезде».