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Лавров заявил о борьбе «добра со злом» на мировой арене

Лавров: на мировой арене идет борьба добра со злом
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Евгений Биятов/РИА Новости

В мире на данный момент идет «борьба добра со злом». Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров после вручения ему в Кремле ордена Андрея Первозванного, пишет ТАСС.

«Нисколько не сомневаюсь, что сегодняшнее событие с вручением ордена вдохновит всех моих товарищей на дальнейшую активную работу с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене, где без преувеличения идет борьба добра со злом», — сказал глава МИД РФ.

22 мая президент России Владимир Путин вручил Лаврову высшую государственную награду — орден святого Апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Главу МИД отметили орденом за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, а также многолетнюю плодотворную государственную деятельность. Президент подписал указ 21 марта — в день 75-летия Сергея Лаврова.

20 мая Лавров удостоился награды из рук патриарха Кирилла. Министр иностранных дел был награжден орденом Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений.

Ранее французская журналистка рассказала о харизме Лаврова.

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