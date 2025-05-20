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Лаврова наградили орденом за вклад в развитие церковно-государственных отношений

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского I степени
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом Александра Невского I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою награду Лавров получил за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх лично вручил орден министру во время пасхального приема в МИД России.

21 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Лаврова орденом Андрея Первозванного — высшей наградой Русской Православной Церкви.

В этом году дипломату исполнилось 75 лет. Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства занял соответствующий пост в 2004 году и продолжает работать 22-й год подряд. Подобным не может похвастаться ни один из других членов нынешнего кабинета министров.

В свое время Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Дипломат владеет тремя иностранными языками — французским, английским и сингальским.

Ранее Лавров призвал бороться за восстановление прав канонической церкви на Украине.

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