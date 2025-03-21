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Французская журналистка рассказала о харизме Лаврова

Журналистка дэ Лаварен: у главы МИД Лаврова есть харизма, которая была не у всех
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой. Об этом сообщила французская журналистка Селия дэ Лаварен в беседе с РИА Новости.

«В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — заметила она.

Журналистка рассказала, что однажды она пошла с подругой на футбольный матч в ООН только ради Лаврова.

«Мы были как чирлидерши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова!» — поделилась дэ Лаварен.

Кроме того, журналистки «были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию», продолжила она.

«И я, конечно, была одной из них», — добавила дэ Лаварен.

В январе глава МИД России Сергей Лавров пошутил из-за англицизма «фактчекинг» в речи журналиста на пресс-конференции — дипломат отметил, что его можно было бы заменить на «проверку фактов».

«Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек», — пошутил министр.

21 марта Лаврову исполняется 75 лет. Он работал постоянным представителем России при ООН с 1994 по 2004 год, также он был дипломатом в постоянном представительстве в 80-х годах.

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