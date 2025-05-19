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На Украине заявили о согласовании плана обмена пленными с Россией «1000 на 1000»

Умеров: Украина согласовала план обмена пленными с Россией «1000 на 1000»
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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пошаговый план реализации договоренности Киева и Москвы по обмену пленными по формуле «1000 на 1000» был согласован с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов.

По его словам, 18 мая по поручению президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Координационного штаба по делам военнопленных. Во встрече приняли участие представители минобороны, Главного управления разведки, СБУ, Службы внешней разведки, МВД и аппарата уполномоченного по правам человека.

«Утвержден пошаговый план реализации соглашения. Это важный обмен, который требует скоординированных действий всех ответственных государственных структур», — написал министр.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее член украинской делегации рассказал о работе над списками на обмен.

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Переговоры в Стамбуле
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