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В Совфеде оценили план Ермака по урегулированию конфликта на Украине

Сенатор Климов: ничего сверхъестественного в плане Ермака по урегулированию нет
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Ничего сверхъестественного в озвученных главой офиса президента Украины Андреем Ермаком шагах по урегулированию конфликта нет. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру».

«Действительно, в Стамбуле договорились об обмене пленными и о продолжении переговоров. При этом даже было домашнее задание: расписать видение каждой из сторон, как это все может выглядеть», — сказал сенатор.

22 мая Ермак заявил, что позиция Киева по дальнейшим контактам с РФ заключается в обмене пленными в формате «1000 на 1000» и определении места для следующей встречи делегаций.

Кроме того, глава офиса президента Украины в очередной раз призвал «оказывать давление» на Россию.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Ватикане. По данным издания, в этой встрече планирует принять участие американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее в России заявили о готовности к новым контактам с Украиной.

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