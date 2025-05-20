В России заявили о готовности к новым контактам с Украиной

Россия готова к продолжению контактов с Украиной по урегулированию конфликта между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшиеся переговоры российского и американского президентов, передает ТАСС.

По ее словам, Москва предложит Киеву поработать над меморандумом в направлении будущему мирному договору.

Захарова подчеркнула, что при движении к разрешению украинского конфликта фундаментом должно быть понимание невозможности достичь мира без устранения первопричин.

Дипломат добавила, что сторонам предстоит согласовать много нюансов, обозначить принципы урегулирования и сроки заключения мирного договора, зафиксировать возможное прекращение огня на конкретное время в случае достижения договоренностей между Москвой и Киевом.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая, во второй половине дня. Переговоры длились более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Российский лидер заявил коллеге, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Трамп после беседы с Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии сроков по подготовке меморандума с Украиной.