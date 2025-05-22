В офисе Зеленского обрисовали следующие шаги по контактам с Россией

Глава ОП Ермак: нужно провести обмен пленными и определить место встречи с РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что позиция Киева по дальнейшим контактам с Россией заключается в обмене пленными и определении места для следующей встречи делегаций двух стран. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым – определение места для следующей встречи с представителями РФ», – подчеркнул Ермак.

Кроме того, он в очередной раз призвал «оказывать давление» на Россию.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня. По данным издания, в переговорах планирует принять участие американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио. В состав группы также должен войти специальный представитель президента по вопросам России и Украины Кит Келлог.

Ранее в России заявили о готовности к новым контактам с Украиной.