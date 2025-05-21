«Чувствуют себя преданными»: эксперт о реакции ЕС на переговоры Трампа и Путина

Реакция стран Европейского союза на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была ожидаемо отрицательной, поскольку они рассчитывали, что республиканец выдвинет жесткий ультиматум Москве, однако этого не произошло. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Западные европейские элиты и тем более украинское руководство чувствуют себя преданными Трампом. Они пытались заручиться его поддержкой. <…> C точки зрения европейцев и украинцев, это выглядит как вопиющий выход России из дипломатической изоляции, которую ей пытались устроить», — отметил эксперт.

Это явно не то, на что рассчитывали Киев, Брюссель и Лондон, добавил он.

Переговоры двух лидеров состоялись 19 мая. Их продолжительность превысила два часа. Президент РФ разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Как сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, президенты России и США не хотели заканчивать свой телефонный разговор.

По его словам, это была «искренняя, откровенная, доверительная» беседа, в ходе которой главы двух стран называли друг друга по имени. Представитель Кремля также отметил, что Путин и Трамп делали много отступлений от главных тем разговора.

Ранее в США указали на необходимость диалога с Россией.