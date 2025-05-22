В Кремле рассказали о планах Путина по визитам в Донецк и Луганск

Президент России Владимир Путин планирует посетить Донецк и Луганск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Такие планы есть постоянно. Со временем они будут осуществлены, и мы будем также вас информировать. Конечно, это наши регионы, российские», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин регулярно посещает российские регионы. Донецкая и Луганская народные республики, по его словам, не являются исключением.

20 мая Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько совещаний. Президент пообещал продлить выплаты жителям приграничья, помочь с восстановлением жилья тем категориям, которые по какой-то причине не попали под программы, оказать помощь пострадавшим волонтерам в случае необходимости.

В январе российский президент приехал в Тольятти, где посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара». Путину показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями.

Ранее Путина пригласили в Малайзию на саммит АСЕАН.