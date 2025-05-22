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СМИ утверждают, что Трамп изменил позицию по Украине

Bild: Трамп отказался от призывов к прекращению огня после разговора с Путиным
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Leah Millis/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался от призывов прекратить огонь на Украине после того, как провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что данные действия свидетельствуют о повороте на 180° в политике в отношении России.

До этого Трамп признал, что российско-украинский конфликт не касается американскую сторону напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей заявил, что США больше не могут «решать все мировые проблемы». Он отметил, что в мире есть немало «достойных поводов, много происходит ужасающего», но Вашингтону нужно сохранять приоритет на национальных интересах.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Трамп уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

Ранее политолог заявил, что страны Евросоюза чувствуют себя преданными США.

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Переговоры о мире на Украине
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