Американский президент Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается США напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения. Об этом он заявил в Белом доме, передает CNN.

«Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что США всеми силами предпринимают различные попытки «добиться разрешения между Россией и Украиной».

Среди прочего президент США напомнил о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что в ходе разговора «они добились большого прогресса».

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете Палаты представителей заявил, что США больше не могут «решать все мировые проблемы». Он отметил, что в мире есть немало «достойных поводов, много происходит ужасающего», но Вашингтону нужно сохранять приоритет на национальных интересах.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Трамп уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

Ранее политолог заявил, что страны Евросоюза чувствуют себя преданными США.