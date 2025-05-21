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Рубио: США больше не могут «решать все мировые проблемы»

Госсекретарь Рубио заявил, что США больше не могут решать все мировые проблемы
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Julien de Rosa/Pool/AP

Госсекретарь США Марко Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете Палаты представителей заявил, что США больше не могут «решать все мировые проблемы», передает РИА Новости.

По его словам, в мире есть немало «достойных поводов, много происходит ужасающего». При этом США не смогут решить все проблемы. Рубио отметил, что Вашингтону нужно сохранять приоритет на национальных интересах.

Госсекретарь подчеркнул: любое действие американского правительства, «каждый потраченный доллар» должны приносить заметную пользу людям. Страна должна становиться безопаснее, сильнее и более преуспевающей.

Рубио отметил, что США не могут себе позволить в рамках запрашиваемого бюджета сохранить многие программы иностранной помощи.

До этого госсекретарь назвал главный тупик в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, США считают главной преградой для мира на Украине требование России признать контроль над регионами, на которые «она не имеет законных прав».

Ранее в Госдепе озвучили причину, по которой Москва может прекратить диалог с Вашингтоном.

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