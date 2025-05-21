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Зеленский заявил о продолжающихся боях в Курской области

Зеленский: ВСУ продолжают бои в Курской и Белгородской областях
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Alina Smutko/Reuters

Бои в Курской области продолжаются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наши силы продолжают операции в Курской и Белгородской областях. Это не просто ответ на агрессию — это наш активный заслон для защиты Сумской и Харьковской областей», — подчеркнул он.

21 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на сегодняшний день вся территория региона освобождена.

Накануне президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько совещаний. Президент пообещал продлить выплаты жителям приграничья, помочь с восстановлением жилья тем категориям, которые по какой-то причине не попали под программы, оказать помощь пострадавшим волонтерам в случае необходимости. Он поручил быстрее разминировать территории, чтобы жители могли вернуться домой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн рассказал, о чем говорил с Путиным наедине в машине.

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