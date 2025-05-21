Хинштейн заявил об освобождении всей территории Курской области

На сегодняшний день вся территория Курской области освобождена. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в интервью «России 24», пишут «Вести».

По его словам, российские военные дают жесткий отпор всем попыткам Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в регион.

Накануне президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько совещаний. Президент пообещал продлить выплаты жителям приграничья, помочь с восстановлением жилья тем категориям, которые по какой-то причине не попали под программы, оказать помощь пострадавшим волонтерам в случае необходимости. Он поручил быстрее разминировать территории, чтобы жители могли вернуться домой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ пытаются продвигаться к российской границе.