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Хинштейн рассказал, о чем говорил с Путиным наедине в машине

Хинштейн рассказал, что обсудил с Путиным в машине создание мемориала

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что в личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась, пока они ехали в машине, успел обсудить ряд тем.

«Журналисты меня спрашивают, что обсуждали с Владимиром Владимировичем, пока ехали в машине. Говорили о многом, в том числе докладывал о нашем плане по созданию совместного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма века XXI-го», — сообщил глава региона.

Он назвал приезд Путина в Курскую область после ее полного освобождения знаковым событием и пообещал позднее поделиться другими подробностями беседы с президентом.

В ходе встречи с представителями администрации Курской области Путин пошутил, что Хинштейн получил свою должность, так как хочет всего побольше. Так президент ответил на просьбу курских чиновников создать буферную зону в Сумской области Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн рассказал о ежедневных ударах ВСУ по Курской области.

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