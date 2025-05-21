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Рубио опроверг наличие военных гарантий США для Украины в сделке по ресурсам

Рубио: США не предоставляли Киеву военных гарантий в рамках сделки по металлам
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не предоставлял Украине гарантий военного характера в рамках двустороннего соглашения о редкоземельных металлах. Об этом он сообщил в среду на слушаниях в палате представителей конгресса, отвечая на вопросы законодателей, передает РИА Новости.

«Никаких военных обязательств в этом соглашении нет», — подчеркнул Рубио, комментируя предположения о скрытых договоренностях.

Он уточнил, что документ фокусируется исключительно на сотрудничестве в сфере добычи и поставок стратегических ресурсов.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее Рубио отказался называть Путина «военным преступником».

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