Рубио отказался называть Путина «военным преступником»

Рубио в палате представителей США не стал называть Путина преступником

Госсекретарь США Марко Рубио не стал делать оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США. Слова американского дипломата приводит ТАСС.

Конгрессмен Билл Китинг (демократ от штата Массачусетс) хотел добиться от госсекретаря США, чтобы тот назвал российского президента «военным преступником». Рубио заявил, что «мы не сможем завершить конфликт, если не будем говорить с господином Путиным».

21 мая Соединенные Штаты выступили против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявлении G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки», которая проходит в Канаде.

Также, как сообщало агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что убежден в победе России.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.