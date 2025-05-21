На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио отказался называть Путина «военным преступником»

Рубио в палате представителей США не стал называть Путина преступником
close
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио не стал делать оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США. Слова американского дипломата приводит ТАСС.

Конгрессмен Билл Китинг (демократ от штата Массачусетс) хотел добиться от госсекретаря США, чтобы тот назвал российского президента «военным преступником». Рубио заявил, что «мы не сможем завершить конфликт, если не будем говорить с господином Путиным».

21 мая Соединенные Штаты выступили против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявлении G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки», которая проходит в Канаде.

Также, как сообщало агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что убежден в победе России.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами