Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке»

Трамп на встрече с Рамафосой поинтересовался, что делал Зеленский в Африке

Президент США Дональд Трамп в ходе своей встречи с коллегой из ЮАР Сирилой Рамафосой рассказал, как позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому месяц назад, а ему ответили, что тот в Африке. Трансляцию переговоров вел CNN.

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: «он в Южной Африке». Я говорю: «Какого черта он делает в Южной Африке?» — приводит телеканал слова американского лидера.

Также Трамп заявил Рамафосе, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что в результате разговора был достигнут большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Затем, как сообщает CNN, Трамп застал врасплох Рамафосу, показав видео, которое, по его словам, подкрепляет заявления о геноциде белых людей в Южной Африке. Американский президент приглушил свет в Овальном кабинете и транслировал видео на экранах во время двусторонней встречи.

18 мая советники президента ЮАР Рамафосы выразили опасения, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Зеленским. Также сообщалось, что южноафриканский лидер не уверен в том, что сможет воспользоваться шансом предложить главе Белого дома дружественные условия торговли, а также снизить градус напряженности перед будущими встречами.

Ранее Трамп признал, что украинский конфликт не касается США напрямую.