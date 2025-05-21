На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке»

Трамп на встрече с Рамафосой поинтересовался, что делал Зеленский в Африке

Президент США Дональд Трамп в ходе своей встречи с коллегой из ЮАР Сирилой Рамафосой рассказал, как позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому месяц назад, а ему ответили, что тот в Африке. Трансляцию переговоров вел CNN.

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: «он в Южной Африке». Я говорю: «Какого черта он делает в Южной Африке?» — приводит телеканал слова американского лидера.

Также Трамп заявил Рамафосе, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что в результате разговора был достигнут большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Затем, как сообщает CNN, Трамп застал врасплох Рамафосу, показав видео, которое, по его словам, подкрепляет заявления о геноциде белых людей в Южной Африке. Американский президент приглушил свет в Овальном кабинете и транслировал видео на экранах во время двусторонней встречи.

18 мая советники президента ЮАР Рамафосы выразили опасения, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Зеленским. Также сообщалось, что южноафриканский лидер не уверен в том, что сможет воспользоваться шансом предложить главе Белого дома дружественные условия торговли, а также снизить градус напряженности перед будущими встречами.

Ранее Трамп признал, что украинский конфликт не касается США напрямую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами