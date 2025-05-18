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Советники президента ЮАР опасаются встречи Рамафосы и Трампа

Bloomberg: советники Рамафосы боятся, что ему грозит взбучка на встрече с Трампом
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Советники президента ЮАР Сирила Рамафосы опасаются, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что близкие к Рамафосе люди опасаются, что президента ЮАР «хотят унизить так же, как Зеленского», а некоторые — предлагают отменить поездку.

Агентство подчеркивает, что глава республики не уверен в том, что сможет воспользоваться шансом предложить Трампу дружественные условия торговли, а также снизить градус напряженности перед будущими встречами, включая саммит G20 в Йоханнесбурге, которую, по данным источников, президент США планирует пропустить.

До этого сообщалось, что США приостановили подготовку к саммиту «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре в Южно-Африканской республике.

Данное решение связывают с угрозами главы Белого дома Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за информации о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.

Ранее США заморозили помощь ЮАР из-за конфискации фермерских земель.

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