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Армения не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году

СВР Армении: страна не планирует размораживать членство в ОДКБ в 2025 году
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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Армения не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Службы внешней разведки (СВР) страны.

»[Маловероятно], что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут», — говорится в докладе.

В СВР уточнили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

До этого министр обороны республики Сурен Папикян говорил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне.

Папикян отметил, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, однако республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Он добавил, что перед референдумом власти Армении должны предпринять определенные действия, в частности, обсудить дорожную карту с Европейским союзом.

Ранее Пашинян заявил о готовности Еревана отозвать иски в международных судах против Баку.

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