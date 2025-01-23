СВР Армении: страна не планирует размораживать членство в ОДКБ в 2025 году

Армения не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Службы внешней разведки (СВР) страны.

»[Маловероятно], что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут», — говорится в докладе.

В СВР уточнили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

До этого министр обороны республики Сурен Папикян говорил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне.

Папикян отметил, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, однако республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Он добавил, что перед референдумом власти Армении должны предпринять определенные действия, в частности, обсудить дорожную карту с Европейским союзом.

Ранее Пашинян заявил о готовности Еревана отозвать иски в международных судах против Баку.