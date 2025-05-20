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Лавров прибыл в Армению

Лавров прибыл с визитом в Ереван
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Армению с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в рамках поездки российский министр проведет переговоры с руководителем МИД Армении Араратом Мирзояном, встретится с премьером республики Николом Пашиняном, а также президентом страны Ваагном Хачатуряном.

Ожидается, что Лавров выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом, а также встретится с соотечественниками в Русском доме.

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского I степени.

Свою награду Лавров получил за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх лично вручил орден министру во время пасхального приема в МИД России.

21 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Лаврова орденом Андрея Первозванного — высшей наградой Русской Православной Церкви.

Ранее Лавров оценил итоги разговора Путина и Трампа.

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