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В России хотят установить День взятия Парижа

ЛДПР предложила 31 марта установить в России День взятия Парижа в 1812 году
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутаты Госдумы от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого совместно с сенаторами внесли законопроект об установлении нового дня воинской славы — 31 марта. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Дата приурочена к взятию Парижа русскими войсками в 1814 году и победоносному завершению Отечественной войны 1812 года, а также заграничных походов 1813–1814 годов.

В пояснительной записке авторы инициативы подчеркивают, что предлагаемая дата символизирует «триумф русского оружия и восстановление исторической справедливости».

«31 марта 1814 года союзные войска, включая российскую армию, вошли в Париж, что привело к окончательному поражению Наполеона и завершению эпохи наполеоновских войн», — отмечается в тексте.

Президент России Владимир Путин отмечал, что люди, которые желают вернуться ко временам нашествия Наполеона Бонапарта, в мире есть, но они забывают, чем закончилось это историческое событие.

17 февраля президент США Дональд Трамп, говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине, обратился к истории России, упомянув ее победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером.

Ранее российский генерал призвал подготовиться к войне с Европой.

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