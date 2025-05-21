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Российский генерал призвал подготовиться к войне с Европой

Депутат Гурулев призвал готовить армию и население к возможной войне с Европой
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в интервью изданию «Царьград» заявил о необходимости подготовки России к гипотетическому масштабному конфликту с европейскими странами. По его мнению, текущая геополитическая ситуация требует срочных мер по укреплению обороноспособности.

Гурулев призвал ускорить разработку и внедрение новых видов вооружений, а также модернизировать существующие системы. Депутат также предложил возродить систему гражданской обороны, отметив, что современные конфликты предполагают угрозы массовых ракетных ударов.

«При первом массированном ударе по России может быть использовано свыше 2500 крылатых ракет типа «Томагавк», — подчеркнул он.

20 мая член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды. Он подчеркнул, что страны ЕС «на полном серьезе готовятся к войне». По его словам, раз в столетие европейцы собираются «то под предводительством Наполеона, то Гитлера».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.

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