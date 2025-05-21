Хинштейн рассказал Путину о своих сумских корнях

Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области: мой дед оттуда

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о возможном присоединении Сумской области. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мой дедушка родом из Сумской области. Так что эта земля для меня совсем не чужая», — написал Хинштейн.

В среду Путин шуткой отреагировал на слова главы Глушковского района Курской области Павла Золотарева о присоединении Сумской области к России. Золотарев заявил, что Сумскую область необходимо присоединить к РФ, чтобы обеспечить безопасность жителям курского приграничья. В ответ Путин отшутился, сказав, что именно по этой причине на пост врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн.

19 мая председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя заявление бывшего главы кабмина, президента Российского книжного союза Сергея Степашина о том, что активная фаза конфликта на Украине может завершиться в 2025 году, не исключил, что в состав России войдут Харьковская и Сумская области.

Ранее ракетный удар «Искандером» уничтожил до 70 военных ВСУ в Сумской области.