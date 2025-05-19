Политик Рогов: Харьковская и Сумская области могут присоединиться к России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление бывшего главы кабмина, президента Российского книжного союза Сергея Степашина о том, что активная фаза конфликта на Украине может завершиться в 2025 году.

Рогов не исключил, что в состав России войдут Харьковская и Сумская области.

«Не зря заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой сказал на Петербургском международном юридическом форуме, что Конституцию России ждут изменения. Скорее всего, речь идет о воссоединении с южнорусскими землями. Не исключаю, что Сумская и Харьковская области станут в обозримом будущем частью России, поскольку ВСУ реально грозит обвал фронта», — сказал Рогов.

Запад тем временем уже погряз в противоречиях относительно поддержки Украины.

До этого Степашин заявил, что рассчитывает на окончание активной фазы конфликта на Украине в 2025 году.

Он подчеркнул, что если бы президент США Дональд Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки, то «через два-три месяца все бы закончилось».

Личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина также могла бы все решить, считает экс-премьер РФ.

Ранее Степашин заявил, что Путин психологически «размажет» Зеленского.