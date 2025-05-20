Ракетный удар «Искандером» уничтожил до 70 военных ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ нанесли удар «Искандером» по лагерю спецназа ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В результате разведки были выявлены координаты лагеря, после чего расчеты «Искандера» выполнили прицельное поражение цели. По данным ведомства, уничтожено до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов. Также разрушен склад боеприпасов и выведено из строя до 10 единиц автомобильной техники.

«Искандер» — высокоточный ракетный комплекс, способный поражать цели на расстоянии до 500 км. Ранее Минобороны неоднократно сообщало о его применении для ликвидации ключевых военных объектов противника.

20 мая стало известно, что несколько подразделений ВСУ, включая 67-я отдельную механизированную бригаду, бывшее подразделение «Правого сектора» (организация запрещена в России), понесли значительные потери в боях за село Беловоды в Сумской области.

Днем ранее из 202 населенных пунктов Сумской области Украины эвакуировали 65% населения.

Ранее в России не исключили присоединения Харьковской и Сумской областей.