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Путин отшутился в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ

Путин пошутил в ответ на предложение присоединить Сумскую область к России
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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на слова главы Глушковского района Курской области Павла Золотарева о присоединении Сумской области к России. Об этом пишет ТАСС.

Золотарев заявил, что Сумскую область необходимо присоединить к РФ, чтобы обеспечить безопасность жителям курского приграничья. В ответ Путин отшутился, сказав, что именно по этой причине на пост врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн.

«Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше, побольше», — сказал Путин на совещании с главами муниципалитетов Курской области.

Путин назначил Хинштейна на пост врио главы Курской области 5 декабря 2024 года. На этой должности он сменил Алексея Смирнова, написавшего заявление о досрочном сложении полномочий.

В марте Хинштейн признался, что испытал смятение из-за своего назначения на пост врио губернатора Курской области.

Он рассказал, что столкнулся с большим количеством трудностей, когда приступил к этой работе. На тот момент 151 семья участников СВО около полугода не получала выплаты, а местный ФК «Авангард» находился на грани банкротства.

Хинштейн добавил, что властям региона удалось решить ключевые проблемы, однако пока нельзя сказать, что ситуация изменилась кардинальным образом.

Ранее Путин посадил Хинштейна в свою машину после встречи в Курской области.

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