Матвиенко уличила ЕС в попытке помешать запуску переговоров по Украине

Евросоюз хочет помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Их (стран Евросоюза — прим. ред.) настоящий план очевиден — помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине», — заявила она.

По словам Матвиенко, государства-члены ЕС «с упорством, достойным лучшего применения» говорят о необходимости введения 30-дневного перемирия, однако продолжают поставлять украинской стороне оружие для дальнейшего ведения боевых действий с Россией.

Спикер Совфеда подчеркнула, что любому здравомыслящему человеку очевидно, что время нужно для перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Матвиенко заявила, что верит в искренность президента США Дональда Трампа в желании добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

19 мая состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер заявил коллеге, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Ранее Лавров объяснил, почему Европа хочет перемирия на Украине.