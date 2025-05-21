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В Совфеде оценили роль Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине

Матвиенко: Трамп искренне хочет прекратить конфликт на Украине
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Лично я верю, что он искренен, когда говорит, что хочет прекращения боевых действий. Трамп действительно пытается запустить процесс, который мог бы привести к мирному урегулированию», — сказала она.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая, во второй половине дня. Переговоры длились более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Российский лидер заявил коллеге, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Трамп после беседы с Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что если существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине добиться не удастся, то США отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

Ранее в Раде объяснили, почему Трамп не будет поддерживать Украину.

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Переговоры о мире на Украине
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