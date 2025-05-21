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Лавров объяснил, почему Европа хочет перемирия на Украине

Лавров: ЕС призывает к перемирию на Украине для перевооружения ВСУ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа призывает к перемирию на Украине с целью перевооружить украинскую армию. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Под урегулированием [они] понимают только прекращение огня без каких-либо условий на месяц как минимум, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что таким образом ЕС стремится позволить Украине укрепить свои позиции на фронте.

20 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили продолжать «добиваться перемирия» на Украине, угрожая РФ санкциями.

По ее словам, чтобы добиться согласия от России, Евросоюз «намерен продолжать давление» и начал обсуждать разработку 18-го пакета санкций.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций.

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Переговоры о мире на Украине
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