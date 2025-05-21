В МИД РФ отвергли идею временного перемирия с Украиной

Лавров: «перемирие — а там посмотрим» при урегулировании с Украиной не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в процессе урегулирования с Украиной больше не будет временного перемирия. Об этом сообщает ТАСС.

«Перемирие — а там посмотрим» в процессе урегулирования с Украиной больше не будет», — сказал глава МИД России.

Незадолго до этого член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что, если Киев в ходе попыток мирного урегулирования конфликта откажется от условий Москвы, то это потребует принятия новых мер для защиты российских территорий от обстрелов. В частности, нужно будет создать буферную зону через Одессу и Харьков.

Комментируя призывы украинских властей к перемирию, он отметил, что для России это невыгодный сценарий, так как европейские страны не скрывают планы посвятить это время довооружению и обучению украинской армии.

По данным СМИ, на переговорах в Стамбуле Россия выдвинула жесткие требования, которые Украина уже назвала «неприемлемыми». В Кремле сообщили, что Москва и Киев договорились о подготовке взаимных перечней условий для прекращения огня. А накануне представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС решили продолжать «добиваться перемирия» на Украине, угрожая РФ санкциями.

Ранее в США заявили, что ждут от России условий по прекращению огня, чтобы лучше понять Путина.