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Медведев пошутил про «салфетку Макрона в поезде»

Медведев сообщил, что для устойчивого мира нужна не «салфетка Макрона в поезде»
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Для построения устойчивого мира нужна не салфетка президента Франции Эммануэля Макрона в поезде. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

Чтобы построить устойчивый мир, необходима не отдельная сделка, «не пресловутое соглашение на салфетках, как это, известно, обсуждалось между Иосифом Сталиным и [Уинстоном] Черчиллем на исходе Второй мировой войны», отметил он.

«Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде», — иронично добавил Медведев.

10 мая агентство Associated Press опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США спародировали видео с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде.

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