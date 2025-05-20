Медведев назвал бессмысленной переписку с Макроном и Стармером для решения мировых проблем

Медведев считает непродуктивным писать Макрону и Стармеру, как при монархии

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) иронично прокомментировал современные методы международной дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раньше монархи писали друг другу письма, решая проблемы через родственные связи. А сейчас кому писать? Макрону? Стармеру? Это абсолютно непродуктивно», — заявил Медведев, отвечая на выступление экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она приводила исторические примеры дипломатических контактов между европейскими правителями начала XX века.

Также Медведев в ходе своего выступления заявил, что появление войск так называемой «коалиции желающих» в зоне украинского конфликта Россия расценит как военную угрозу. Он напомнил, что мандат на миротворческие операции закреплен за Советом Безопасности ООН и требует соблюдения ключевых условий: неприменения силы и нейтралитета. По словам политика, эти правила исключают присутствие на Украине войск стран, которые «поставляли Киеву оружие, наемников и участвовали в гибридной войне против России».

Ранее Медведев вспомнил об Акте капитуляции Германии, рассуждая об Украине.