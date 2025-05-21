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Лавров раскрыл истинные намерения ЕС по конфликту на Украине

Лавров: ЕС хочет эскалации конфликта с РФ, чтобы довооружить Украину
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МИД России

Евросоюз хочет эскалации конфликта, чтобы продолжить вооружать Украину. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились с тем, что надо работать над подготовкой шагов «по долгосрочному, устойчивому урегулированию». Кроме того, лидеры двух государств пришли к выводу о необходимости устранить первопричины конфликта.

«Что сделал Евросоюз? Объявил, что 17-й пакет [санкций против РФ] одобрен. Это означает то, что они хотели эскалации кризиса. Они сказали: «Да, мы послушали и не увидели никакой поддержки перемирия без предварительных условий, что позволило бы нам, европейцам, довооружить Украину»», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что требования европейских политиков к США ввести новые санкции против РФ «выдают с головой» их истинные намерения.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после началась подготовка к разработке 18-го пакета санкций.

Как рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она уточнила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть, также ЕС хочет ввести санкции в отношении газопроводов «Северный поток» и в финансовом секторе.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз усилит давление на Трампа, чтобы США ввели санкции против РФ.

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