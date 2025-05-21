Лавров раскрыл истинные намерения ЕС по конфликту на Украине

Евросоюз хочет эскалации конфликта, чтобы продолжить вооружать Украину. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились с тем, что надо работать над подготовкой шагов «по долгосрочному, устойчивому урегулированию». Кроме того, лидеры двух государств пришли к выводу о необходимости устранить первопричины конфликта.

«Что сделал Евросоюз? Объявил, что 17-й пакет [санкций против РФ] одобрен. Это означает то, что они хотели эскалации кризиса. Они сказали: «Да, мы послушали и не увидели никакой поддержки перемирия без предварительных условий, что позволило бы нам, европейцам, довооружить Украину»», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что требования европейских политиков к США ввести новые санкции против РФ «выдают с головой» их истинные намерения.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после началась подготовка к разработке 18-го пакета санкций.

Как рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она уточнила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть, также ЕС хочет ввести санкции в отношении газопроводов «Северный поток» и в финансовом секторе.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз усилит давление на Трампа, чтобы США ввели санкции против РФ.