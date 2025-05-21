Нардеп Дубинский: Трамп не поддержит Украину, так как уже получил от нее выгоду

Президент США Дональд Трамп не будет выступать на стороне Украины, так как уже получил от нее всю возможную выгоду. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Он [Трамп] хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил», — считает Дубинский.

В связи с этим, по его словам, Владимир Зеленский нужен лишь для того, чтобы позволить президенту США делать политические уступки России за счет Украины.

До этого агентство Reuters писало, что недавний разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нанес ощутимый удар по дипломатическим позициям Украины и ее европейских союзников. В материале отмечается, что усилия Киева по налаживанию контакта с Трампом, потраченные в последние месяцы, оказались безрезультатными.

Ранее Захарова объяснила стремление Трампа урегулировать конфликт на Украине.