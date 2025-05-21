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В Раде объяснили, почему Трамп не будет поддерживать Украину

Нардеп Дубинский: Трамп не поддержит Украину, так как уже получил от нее выгоду
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп не будет выступать на стороне Украины, так как уже получил от нее всю возможную выгоду. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Он [Трамп] хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил», — считает Дубинский.

В связи с этим, по его словам, Владимир Зеленский нужен лишь для того, чтобы позволить президенту США делать политические уступки России за счет Украины.

До этого агентство Reuters писало, что недавний разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нанес ощутимый удар по дипломатическим позициям Украины и ее европейских союзников. В материале отмечается, что усилия Киева по налаживанию контакта с Трампом, потраченные в последние месяцы, оказались безрезультатными.

Ранее Захарова объяснила стремление Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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