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Генерал Соболев предложил план на случай, если Киев откажется от условий России

Депутат Соболев: отказ Киева от условий РФ потребует буферной зоны до Харькова
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Если Киев в ходе попыток мирного урегулирования конфликта откажется от условий Москвы, то это потребует принятия новых мер для защиты российских территорий от обстрелов. В частности, нужно будет создать буферную зону через Одессу и Харьков, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.

Депутат напомнил, что главные цели, которые Россия должна достичь, — это демилитаризация и денацификация Украины. По его мнению, лучше всего этому способствовало бы создание единого Союзного государства России, Белоруссии и Украины.

«Мы — один народ, мы хотим освобождения от фашизма», — пояснил Соболев.

Комментируя призывы киевских властей к перемирию, он отметил, что для России это невыгодный сценарий, так как европейские страны не скрывают планы посвятить это время довооружению и обучению украинской армии. Все это приведет к тому, что уже через месяц военные действия разгорятся с новой силой, убежден генерал. Он напомнил, что при всех заявлениях и желании перемирия со стороны Украины, продолжается обстрел российских регионов — в том числе, Курской области с применением западных HIMARS и Storm Shadow.

«Я буквально сейчас разговаривал с представителем Курской области. Он сказал, что ситуация стала даже хуже, — подчеркнул депутат. — Конечно, буферная зона нужна! И в Сумской, и в Харьковской областях, Харьков, Днепропетровск, Николаевская область, Одесская... Там такие же люди, они сейчас говорят, что русские».

Эта буферная зона должна продвинуться на территории такой площади, чтобы ракеты до российских регионов долететь не смогли, заключил Соболев.

Напомним, по данным СМИ, на переговорах в Стамбуле Россия выдвинула жесткие требования, которые Украина уже назвала «неприемлемыми». В Кремле сообщили, что Москва и Киев договорились о подготовке взаимных перечней условий для прекращения огня. А накануне представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что главы МИДов стран ЕС решили продолжать «добиваться перемирия» на Украине, угрожая РФ санкциями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти сообщения, подчеркнул, что Европа призывает к перемирию на Украине с целью перевооружить украинскую армию. По его словам, под урегулированием они понимают только прекращение огня без каких-либо условий на месяц как минимум, что позволит Киеву укрепить свои позиции на фронте.

Ранее в России рассказали о создании буферной зоны в Сумской области.

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Переговоры о мире на Украине
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