«Не сделаете — мы пойдем дальше». На Западе раскрыли требования России в Стамбуле

Во время переговоров делегаций России и Украины в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, 16 мая 2025 года

На переговорах в Стамбуле Россия выдвинула Украине жесткие требования, сообщает Bloomberg и ряд других СМИ. Принципиально новых в их числе нет, однако Украина уже назвала их «неприемлемыми». Переговоры проходили непросто, стороны порой заходили в тупик — но в целом встреча прошла более позитивно, чем можно было ожидать, пишет CNN. В Кремле сообщили, что Москва и Киев договорились о подготовке взаимных перечней условий для прекращения огня.

Во время переговоров в Стамбуле Россия выдвинула Украине ряд требований, которые киевская делегация не приняла, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. Об этом же в своем Telegram-канале пишет турецкое издание Clash Report.

По их данным, требования, озвученные главой делегации РФ Владимиром Мединским, выглядят так:

— Украина должна стать нейтральным государством;

— На ее территории не должны размещаться какие-либо иностранные вооруженные формирования и оружие массового поражения;

— Стороны должны взаимно отказаться от требований репараций и каких-либо компенсирующих выплат;

— На Украине должны быть законодательно гарантированы права русскоязычных граждан по европейским стандартам, русскоязычные не должны подвергаться преследованиям по языковому принципу, националистическая пропаганда должна быть прекращена;

— Украина должна полностью отказаться от прав на пять регионов: Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области и не противодействовать международному признанию их нового статуса;

— Для немедленного прекращения огня украинские войска должны быть полностью выведены из пяти упомянутых регионов (даже с тех территорий, которые контролируются Украиной и на которых нет российских военных).

По данным «РБК-Украина», главными спикерами российской делегации были Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков. С собой Мединский «принес кипы бумаг, черновиков и документов, в том числе еще с периода минских переговоров».

Со ссылкой на источник издание сообщает, что в начале встречи глава российской делегации якобы сказал: «Мы требуем от вас вывести свои войска с территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей (…), и только тогда мы будем говорить о прекращении огня и других вопросах. Если вы это не сделаете — мы можем пойти дальше, и на Харьков, и на Сумы. А вообще мы можем с вами воевать вечно, до конца».

Корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х со ссылкой на свои источники привел схожую цитату, по его словам, принадлежащую Мединскому:

«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?»

Северная война Под войной со Швецией глава делегации подразумевает Северную войну, длившуюся с 1700 по 1721 годы. Ее результатом стала победа России, которая получила выход к Балтийскому морю и закрепила за собой земли Прибалтики. Частью этой войны была знаменитая Полтавская битва на территории современной Украины. После победы в этой войне произошло провозглашение Российской империи со столицей в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, по данным «РБК-Украина», на переговорах в Стамбуле главным требованием украинской стороны было немедленное прекращение огня . Согласия по этому поводу достичь не удалось из-за принципиальной разницы подходов. По мнению Киева, последовательность действий должна быть такой: вначале перемирие, потом переговоры. Москва стоит на других позициях: сперва переговоры, на которых уже можно договориться о перемирии.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в Стамбуле российская сторона выдвинула ряд «неприемлемых» требований, Киеву еще предстоит детально изучить полученные документы, чтобы дать им оценку.

«Позитивнее, чем ожидалось»

Американская телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, имевшего отношение к переговорам, отмечает, что встреча делегаций России и Украины прошла лучше, чем думали изначально.

«Это было более позитивно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительные формулировки», — заявил турецкий чиновник в интервью CNN.

Он отметил, что требование России о выводе войск ВСУ с территории четырех регионов было выдвинуто «в контексте обсуждения прекращения огня».

По словам чиновника, в момент, когда переговоры, казалось бы, зашли в тупик, с украинской стороны прозвучало предложение об обмене пленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Россия согласилась на это.

Говоря о степени готовности делегаций к переговорам, собеседник CNN отметил, что «российской стороне, похоже, нужно было меньше консультаций, чем украинцам».

«Мы удовлетворены результатом». Чем завершились переговоры в Стамбуле 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России... 16 мая 19:20

Что говорят в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать описанные в СМИ требования. Он заявил, что Кремль не сообщает о выдвинутых Москвой условиях в интересах переговоров.

«Все «сливы» в СМИ мы комментировать не будем», — сказал он.

Песков пояснил, что Россия подготовит и передаст Украине свои условия для прекращения огня.

«Что именно там будет, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — сказал он.

По его словам, изменения в составе делегации РФ на переговорах с Украиной в будущем пока не планируются, работа только началась.

Он также не исключил переговоры между лидерами России и Украины «при достижении определенных договоренностей делегаций».

При этом, по его словам, для российской стороны принципиально, кто именно будет подписывать согласованные на переговорах документы со стороны Украины. Ранее Владимир Путин публично заявлял, что не считает Владимира Зеленского легитимным главой государства, так как срок его полномочий истек, а выборы в стране не проводились.

Пресс-секретарь президента РФ отрицательно ответил на вопрос, обсуждались ли уже с США итоги переговоров в Стамбуле. Если Путин и Дональд Трамп захотят провести разговор — Кремль об этом сообщит.